«Eine Feder im Windhauch Gottes»

Am kommenden Sonntag, 29. Juni, wird im reformierten Kirchgemeindehaus an der Roberstenstrasse 22 in Rheinfelden um 18 Uhr ein «anderer Gottesdienst» gefeiert. Dabei steht Hildegard von Bingen im Zentrum. Vor allem für ihre Kräuterkunde und Kochrezepte ist sie bekannt. Aber sie war viel mehr als das. Visionäre Mystikerin, kirchenkritische Reformerin, frühe Feministin, Universalgelehrte, Komponistin, Mahnerin und Ratgeberin. Heiliggesprochen wurde sie darum erst 2012; mehr als 800 Jahre nach ihrem Tod. Obwohl sie eine schillernde Persönlichkeit war, blieb sie bescheiden und bezeichnete sich selbst als «Feder im Windhauch Gottes». Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst durch die Band «Schellmery». Sie spielen auf historischen Instrumenten mittelalterliche Musik. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle eingeladen, noch ein wenig beisammenzusitzen bei Wasser oder Wein. (mgt)