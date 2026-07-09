Eine Ehringerkuh für die Schützenkönigin

Chiara Leones Preis am «Eidgenössischen» hat vier Beine

35 000 Schützinnen und Schützen nahmen am «Eidgenössischen» in Chur teil; 5 Königstitel wurden vergeben, einer ging – mitsamt Ehringerkuh – an Chiara Leone. Eine echte Herausforderung für die Olympiasiegerin.

Simone Rufli

Obwohl die Olympiasiegerin bereits zu den erfolgreichsten Gewehrschützinnen der Welt gehört, misst sie dem Titel als Schützen königin einen besonderen Stellenwert bei. Chiara Leone spricht vom Stolz, diesen Titel gewonnen zu haben. «Beim Schiessen ist das in der Schweiz das Höchste. Ein Schützenfest gibt es weltweit nur in der Schweiz – dieser Titel ist tatsächlich seltener als Olympische Spiele.» Von dem Moment an, als sie gewusst habe, dass das Schützenfest in ihren Terminplan passt, habe sie ein Ziel gehabt: «Ich wollte gewinnen.» Doch hat sie je daran gedacht, dass sie mit dem Titel auch eine Kuh gewinnt? Chiara Leone lacht. «Ich gebe zu, im Moment bin ich gerade etwas überfordert. Wir haben im Kader vor dem Wettkampf zwar noch gewitzelt und uns gefragt, was, wenn einer von uns die Kuh gewinnt? Doch jetzt ist es ernst, ich bin stolze Besitzerin einer Ehringerkuh und muss herausfinden, was ich mit ihr mache.» Nach Biel in die WG mitnehmen? Chiara Leone lacht. «Dort hat sie definitiv keinen Platz, auch nicht auf dem Balkon, obwohl ich den gerade erst freigeräumt habe.»

Die Kuh sei wieder zurück im Toggenburgischen. «Hätte ich sie mitnehmen müssen, ich hätte sie höchstens vors Auto spannen können, was bei den Sprit-Preisen gar keine schlechte Idee gewesen wäre.» Tatsächlich sei sie noch am Überlegen, ob sie die Kuh behalte und jemandem in Obhut gebe, oder das Tier weiterverkaufe. «Wenn jemand Interesse hat, darf er sich gerne bei mir melden.» Wesentlich routinierter ging die Frickerin mit den sportlichen Herausforderungen an diesem «Eidgenössischen» um.

Bereits vor dem letzten Tag mit den fünf Königfinals stand die Olympiasiegerin in der Kategorie Gewehr 50m sowohl als Festsiegerin als auch Erstplatzierte im Dreistellungswettkampf (595 von 600 Punkten) fest. Dies, nachdem sie auf dem Weg in den Final eine grosse Hürde gemeistert hatte. Im Ausstich machte sie jedoch alles klar und erreichte mit dem Tageshöchstresultat von 313.5 Punkten (30 Schuss kniend) locker den Final. Dieser wurde ebenfalls in der Position kniend durchgeführt und entwickelte sich zu einem hochstehenden Wettbewerb. Chiara Leone führte den Final vor den Einzelschüssen an, mehrmals jedoch mit lediglich 0.1 Punkten Vorsprung auf die Verfolger. Sie bestätigte aber ihre Favoritenrolle und sicherte sich die Schützenkrone vor Christoph Dürr und Michèle Bertschi.

Während eines Monats standen rund 35 000 Schützinnen und Schützen im Einsatz, insgesamt wurden auf dem Hauptschiessplatz in Chur sowie 19 Aussenschiessplätzen rund 2,5 Millionen Schuss abgegeben. Rund 100 000 Besucherinnen und Besucher sowie 5000 Helferinnen und Helfer machten den grössten Schiesssportanlass der Schweiz zum Grossereignis.