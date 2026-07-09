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Eine Ehringerkuh für die Schützenkönigin

  09.07.2026 Frick, Sport
Chiara Leone hat in Chur ein weiteres grosses Ziel erreicht. Fotos: zVg
Chiara Leone hat in Chur ein weiteres grosses Ziel erreicht. Fotos: zVg

Chiara Leones Preis am «Eidgenössischen» hat vier Beine

35 000 Schützinnen und Schützen nahmen am «Eidgenössischen» in Chur teil; 5 Königstitel wurden vergeben, einer ging – mitsamt Ehringerkuh – an Chiara Leone. Eine echte Herausforderung für die Olympiasiegerin.

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