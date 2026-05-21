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Eine der schönsten Kapellen im Fricktal

  21.05.2026 Sulz
Repräsentative Lage, repräsentative Kapelle: St. Nikolaus. Fotos: Michael Gottstein
Repräsentative Lage, repräsentative Kapelle: St. Nikolaus. Fotos: Michael Gottstein

Die von Bernhard Stäublin gestiftete St.-Nikolaus-Kapelle in Sulz ist ein wahres Rokoko-Juwel

Ob prächtig und an exponierter Stelle stehend oder eher bescheiden in Ausmassen und Aussehen: Kapellen sind ein unverzichtbarer Teil der Kulturlandschaft, Zeugen einer ausgeprägten ...

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