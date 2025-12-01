Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Eine der letzten ihrer Art

  01.12.2025 Stein
Erika Schweizer-Leimgruber ist eine der letzten Schuhmacherinnen im Fricktal. Bild: Petra Schumacher
Erika Schweizer-Leimgruber ist eine der letzten Schuhmacherinnen im Fricktal. Bild: Petra Schumacher

Werkstattbesuch bei der Schuhmacherin Erika Schweizer-Leimgruber

Was der Schuhmacher mit Nachhaltigkeit zu tun hat und warum das fachkundige Anbringen von Sohlen und Absätzen für den Charakter vom Schuh wichtig ist, erklärt Erika Schweizer-Leimgruber im Gespräch.

...
X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote