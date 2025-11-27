Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Eine Defizitgarantie soll dreijährige Pilotphase absichern

  27.11.2025 Fricktal
Tagesstrukturen im Primarschulverband: Eine Arbeitsgruppe orientierte vergangenen September darüber. Das Bild zeigt Daniela Leimgruber-Mathis (Fachfrau mit Praxiserfahrung, Schupfart), Markus Mayer, Gemeinderat aus Mumpf, Sandra Leubin, Präsidentin Primarschulvorstand und Gemeinderätin aus Schupfart, Stephan Soder, Gemeinderat aus Obermumpf, Sina Sutherland, Schulleiterin PSVF. Foto: Archiv NFZ
Tagesstrukturen im Primarschulverband: Eine Arbeitsgruppe orientierte vergangenen September darüber. Das Bild zeigt Daniela Leimgruber-Mathis (Fachfrau mit Praxiserfahrung, Schupfart), Markus Mayer, Gemeinderat aus Mumpf, Sandra Leubin, Präsidentin Primarschulvorstand und Gemeinderätin aus Schupfart, Stephan Soder, Gemeinderat aus Obermumpf, Sina Sutherland, Schulleiterin PSVF. Foto: Archiv NFZ

Das Fischingertal stimmt über die Einführung der Tagesstrukturen ab

Erarbeitet vom gemeinsamen Primarschulverband Fischingertal, kommt die Einführung von Tagesstrukturen in allen drei Gemeinden Schupfart, Obermumpf und Mumpf vor die Gemeindeversammlung.

Ronny ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote