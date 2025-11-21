Eine bäumige Sache

Eine bäumige Sache21.11.2025 Rheinfelden
Der Haldenweg in Rheinfelden wird grüner. Nach den Leitungsarbeiten und der Strassensanierung sind dort 26 Bäume gesetzt worden, wie Paul Näf, Leiter der Gärtnergruppe der Stadt Rheinfelden, gegenüber der NFZ erklärt.
Dadurch soll das Stadtklima verbessert ...
Der Haldenweg in Rheinfelden wird grüner. Nach den Leitungsarbeiten und der Strassensanierung sind dort 26 Bäume gesetzt worden, wie Paul Näf, Leiter der Gärtnergruppe der Stadt Rheinfelden, gegenüber der NFZ erklärt.
Dadurch soll das Stadtklima verbessert werden. «Die Bäume entlang der Strasse bieten Schutz vor Sonneneinstrahlungen, nehmen Kohlenstoffdioxid auf und liefern Sauerstoff», hiess es 2023 in der Botschaft zur Einwohnergemeinde-Versammlung, die einen entsprechenden Kredit bewilligte. Eine Gartenbau-Firma hat im Auftrag der Stadt jetzt die Bäume gepflanzt, es sind Flaumeiche, Ulme, Französischer Ahorn, Eisenholzbaum, Baumhasel, Amberbaum und Feldahorn. (vzu)