Eine Brockenstube steht Kopf

Heftiges Unwetter sorgt für Schliessung in Rheinfelden

Die lokalen Regenfälle vergangenen Freitag haben sich in Rheinfelden den Weg ins Innere der Brockenstube gebahnt. Bis die Angelegenheit in trockenen Tüchern ist, bleibt der Ort drei Wochen geschlossen.

Ronny Wittenwiler

Kurz war er. Und heftig. Der Regenschauer, der am Freitagabend lokal über Rheinfelden niedergegangen war, setzte die Bahnhofunterführung zu Teilen unter Wasser, ebenso die Kaiserstrasse bei der Bahnunterführung. Richtig erwischt, wenn man so will, hatte es auch die Brockenstube beim Zähringerplatz, wo Wasser ins Innere des Gebäudes drang und das Erdgeschoss überschwemmte. «Dort lagern Keramik, Möbel und auch Teppiche. Das alles ist nass geworden», sagt Marsha Mueller, Leiterin der Brockenstube und Präsidentin des Gemeinnützigen Frauenvereins Rheinfelden, der für den Betrieb der Brockenstube verantwortlich zeichnet. Von einem Wasserschaden in materieller Hinsicht reden, will man aktuell nicht. «Wir glauben, dass das meiste wieder verkauft werden kann», sagt Marsha Mueller. «Es geht nun in erster Linie darum, alles zu trocknen und die Feuchtigkeit wieder aus der Brockenstube rauszubekommen.» Hierzu hat auch die Stadt Rheinfelden, Eigentümerin der Immobilie, direkt reagiert: Statt Kundschaft, die gemütlich schmökert, stehen nun Bautrockner im Einsatz.

Wiedereröffnung am 21. August geplant

Damit kommt es zu einem Einnahmeverlust. Die Brockenstube bleibt vorerst geschlossen. «Normalerweise hat die Brocki während der Sommerferien geöffnet, auch, weil sie gerade in dieser Zeit gut frequentiert ist», sagt Mueller und bedauert die nun notwendige Massnahme. «Wir hoffen, dass wir am Donnerstag, 21. August, wieder öffnen können.» Bereits kurz nach dem Ereignis vom Freitagabend haben die Frauen von der Brocki zusammen mit ihren Männern angepackt. «Vieles liegt nun umgekehrt aufgehängt zum Trocknen über Tapezierböcken.» Die Brockenstube steht somit für einen Moment Kopf – doch man weiss sich im Frauenverein zu helfen, wenn der Betrieb kurzzeitig ins Wasser fällt.

Voraussichtliche Wiedereröffnung der Brockenstube Rheinfelden am Donnerstag, 21. August. Ab dann wieder jeweils jeden Donnerstag 16-18 Uhr und Samstag 10-12 Uhr.