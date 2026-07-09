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Eine Brücke entsteht

  09.07.2026 Fricktal
Foto: Simone Rufli
Foto: Simone Rufli

Mit über 100 Jahren hat die SBB-Brücke Rain am Ende des Jurawegs zwischen Frick und Gipf-Oberfrick ausgedient. Bis Ende August soll der Bahnübergang aus dem Jahr 1906 durch einen neuen ersetzt sein. Um den Bahnverkehr während der Bauzeit nicht wochenlang zu beeinträchtigen, werden Teile der neuen Brücke derzeit auf einem vorbereiteten Bauplatz unmittelbar neben der betagten vor fabriziert. Die SBB rechnet mit Investitionskosten in der Höhe von rund 2 Millionen Franken. (sir)

 

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