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Eine Band, die mit Klangfarben «malt»

  10.04.2026 Stein
Die Brass Band Fricktal spielte unter der Leitung von Florentin Setz. Fotos: Michael Gottstein
Die Brass Band Fricktal spielte unter der Leitung von Florentin Setz. Fotos: Michael Gottstein

Die Brass Band Fricktal bewies am Gründonnerstag in Stein ihre Wandlungsfähigkeit

Ein beeindruckendes und manchmal auch herausforderndes Konzert auf hohem Niveau: Dies durften die Besucher am Donnerstagabend im Saalbau zu Stein geniessen. Dort spielte die Brass Band Fricktal zu ...

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