Eindrucksvolle Carmina Burana

Projektchor Möhlin mit Carl Orffs weltbekannter Kantate

In der gut besetzten römischkatholischen Kirche Möhlin quittierte das Publikum die Aufführung des Werks mit einer Standing Ovation.

Unter Anführung des römisch-katholischen Kirchenchors Möhlin traten am Sonntag der Kinderchor Lollipop der Musikschule Möhlin, der Theaterchor Winterthur, die Allschwiler Kantorei und der Chor Kultur & Volk Basel gemeinsam auf.

Bühnenreifer Auftritt

Diesen grossen Projektchor und mit ihm die Solistin, die beiden Solisten und obendrein die Instrumentalisten hatte Dirigent Matthias Heep mit sicherer Hand durch eine anspruchsvolle Aufführung zum grossen Erfolg geführt. Dem Projektchor gelang es, dem Publikum die Carmina sowohl klanglich als auch rhythmisch in überzeugender Prä- zision zu vermitteln. Die Sopranistin Svea Schildknecht überraschte mit ihrer weichen Stimme und ihrem Ausf lug in schwindelnde Höhen, während Reto Hofstetter mit seinem bühnenreifen Auftritt und den gezogenen Registern Ohren und Augen in Bann zog. Der Countertenor Julian Schmidlin verblüffte die Zuhörerschaft in der berühmten Sequenz mit dem grillierten Schwan.

Durch den ganzen Abend hindurch waren die Instrumentalisten mal imponierend fordernde, mal zurückhaltend untermalende Begleiter; sie sorgten für ein Klangerlebnis, das die Orchesterfassung vergessen liess, die man im Ohr hat, wenn man in Filmen oder in der Werbung Zitaten aus Orffs Werk begegnet. (mgt)