Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Einbruch in Paketshop

  10.04.2026 Rheinfelden

BADISCH RHEINFELDEN. Im Zeitraum zwischen Samstag um 16.45 Uhr und Montag 16.30 Uhr hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Schiebetür auf, um in eine Paketshop-Filiale in der Güterstrasse in Badisch Rheinfelden zu gelangen. Aus dem Paketshop wurden eine Kassenschublade mit ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote