Einbruch in Paketshop

BADISCH RHEINFELDEN. Im Zeitraum zwischen Samstag um 16.45 Uhr und Montag 16.30 Uhr hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Schiebetür auf, um in eine Paketshop-Filiale in der Güterstrasse in Badisch Rheinfelden zu gelangen. Aus dem Paketshop wurden eine Kassenschublade mit ...

BADISCH RHEINFELDEN. Im Zeitraum zwischen Samstag um 16.45 Uhr und Montag 16.30 Uhr hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Schiebetür auf, um in eine Paketshop-Filiale in der Güterstrasse in Badisch Rheinfelden zu gelangen. Aus dem Paketshop wurden eine Kassenschublade mit Bargeld sowie ein kleinerer Tresor mit Bargeld entwendet. (mgt)