Einbrecher festgenommen

  19.02.2026 Frick

Die Kantonspolizei griff in der Nacht auf Montag in Frick einen 33-jährigen Franzosen auf, der sich an parkierten Autos zu schaffen gemacht hatte. Der Mann hatte Diebesgut bei sich, das aus einem Einbruch in eine örtliche Pizzeria stammen dürfte. Von der privaten ...

