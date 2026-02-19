Einbrecher festgenommen

Die Kantonspolizei griff in der Nacht auf Montag in Frick einen 33-jährigen Franzosen auf, der sich an parkierten Autos zu schaffen gemacht hatte. Der Mann hatte Diebesgut bei sich, das aus einem Einbruch in eine örtliche Pizzeria stammen dürfte. Von der privaten ...

Die Kantonspolizei griff in der Nacht auf Montag in Frick einen 33-jährigen Franzosen auf, der sich an parkierten Autos zu schaffen gemacht hatte. Der Mann hatte Diebesgut bei sich, das aus einem Einbruch in eine örtliche Pizzeria stammen dürfte. Von der privaten Überwachungskamera alarmiert, bemerkten Bewohner eines Einfamilienhauses gegen 3.30 Uhr, dass ein Unbekannter versucht hatte, eines der draussen parkierten Autos zu öffnen. (mgt)