Einen spannenden Einblick in die Betriebe im Magdener Gebiet Brüel gibt es am Tag der offenen Tür am 10. Mai. Von 10 bis 16 Uhr präsentieren sich rund ein Dutzend Betriebe. Mit dabei sind unter anderem ein Malergeschäft, ein Treuhandbüro, ein Metallbau-Betrieb, eine ...