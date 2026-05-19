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Ein Zeichen der Verbundenheit

  19.05.2026 Rheinfelden
Besucherinnen und Besucher aus Deutschland und der Schweiz trafen sich zum Gottesdienst auf dem Inseli. Foto: zVg
Besucherinnen und Besucher aus Deutschland und der Schweiz trafen sich zum Gottesdienst auf dem Inseli. Foto: zVg

Ökumenischer Gottesdienst zu Auffahrt beider Rheinfelden

In einer Zeit, in der vieles auseinanderzudriften scheint, wurde der traditionelle Zweiländer-Auffahrtsgottesdienst in Rheinfelden erneut zu einem Zeichen der Verbundenheit. Unter wechselhaftem Himmel versammelten sich ...

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