Ein Zeichen der Verbundenheit

In einer Zeit, in der vieles auseinanderzudriften scheint, wurde der traditionelle Zweiländer-Auffahrtsgottesdienst in Rheinfelden erneut zu einem Zeichen der Verbundenheit. Unter wechselhaftem Himmel versammelten sich ...

Ökumenischer Gottesdienst zu Auffahrt beider Rheinfelden

In einer Zeit, in der vieles auseinanderzudriften scheint, wurde der traditionelle Zweiländer-Auffahrtsgottesdienst in Rheinfelden erneut zu einem Zeichen der Verbundenheit. Unter wechselhaftem Himmel versammelten sich zahlreiche Gottesdienstbesuchende aus Deutschland und der Schweiz auf dem Inseli zum gemeinsamen Abschluss des grenzüberschreitenden Anlasses.

Beteiligt waren sechs Kirchgemeinden beider Rheinfelden: evangelisch-reformierte, evangelischlutherische, römisch-katholische sowie christkatholische beziehungsweise alt-katholische Gemeinden. Bereits vor dem gemeinsamen Feiern auf dem Inseli machten sich die Teilnehmenden in drei Gruppen auf für einen Pilgerweg auf beiden Seiten der Rheinbrücke. Von Kirche zu Kirche wandernd, zu Glockengeläut, wurde singend und meditierend der Frage nachgegangen, was die Bitte «Dein Reich komme» aus dem Unser Vater heute bedeuten kann. Die Predigt hielt der christkatholische Pfarrer Peter Feenstra.

Er betonte eindringlich die Bedeutung eines visionären und menschenverbindenden Denkens für den weltweiten Frieden und ermutigte dazu, diese Hoffnung gerade in der heutigen Zeit nicht aufzugeben.

Trotz kühler Temperaturen liessen sich viele Besucherinnen und Besucher dieses besondere Gottesdiensterlebnis nicht entgehen. Der Anlass zeigte eindrücklich, wie gelebte Ökumene und grenzüberschreitende Zusammenarbeit Menschen verbinden können. (mgt)