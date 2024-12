Ein Zeichen der Solidarität setzen

«Eine Million Sterne»-Aktion im oberen Fricktal

Am 14. Dezember erstrahlen in der Schweiz wieder «Eine Million Sterne» der Caritas: Hunderte Freiwillige bringen mit unzähligen Kerzen Licht in die Dunkelheit – als Symbol der Solidarität mit den von Armut betroffenen Menschen. In Frick fand die Aktion bereits statt; in Zeihen und Wittnau brennen die Kerzen morgen Samstag.

In Frick fand die Lichteraktion «Eine Million Sterne» am vergangenen Samstag im Rahmen des Weihnachtsmarktes statt. Zahlreiche Besucher brachten mit rund 300 Kerzen Licht in die Dunkelheit und setzten ein starkes Zeichen der Solidarität für Menschen, die von Armut betroffen sind. Die katholische Kirchengemeinde Frick/Gipf-Oberfrick war am Weihnachtsmarkt mit mehreren Ständen vertreten. Am Stand der Religionsschüler aus der 7. Klasse erstrahlten rund 300 Kerzen, die von den Besuchern entzündet wurden. Mit dem Kerzenziehen begeisterte die Jubla viele Kinder. Die Missionsgruppe «El Mundo» bot Chili con Carne und Glühwein an und sorgte für das leibliche Wohl der Marktbesucher.

Leckerli und Gespräche

Ebenfalls engagierten sich Mitglieder der Kirchenpflege und des Pfarreirats; sie begrüssten die Besucher an diesen Ständen, verteilten Leckerli und luden zum Gespräch ein. Ulrich Feger, Pfarreiseelsorger der Kirchgemeinde Frick/Gipf-Oberfrick, hat sich über die vielen Besucher am Weihnachtsmarkt gefreut und betonte: «Viele Besucher machten Halt, um Kerzen anzuzünden, persönliche Wünsche zu platzieren oder einfach nur, um den erhellten Stand selbst zu bewundern. Mit einem stimmungsvollen Kerzenmeer und vielen strahlenden Gesichtern setzen wir ein sichtbares Zeichen der Solidarität für Menschen in Armut.»

Kerzen und Schoggiherzen

Die Kerzen konnten die Besucher am Stand der Kirchgemeinde in Verbindung mit einem guten Wunsch kostenlos entzünden, jedoch wurden Spenden zugunsten des Kirchlich Regionalen Sozialdienstes Oberes Fricktal KRSD dankbar angenommen. Auch die Religionsschülerinnen und -schüler der fünften Klasse unterstützten die Sammelaktion für das Kinderspital Bethlehem durch den Verkauf von Schoggiherzen. (mgt)

Weitere «Eine Million Sterne»-Aktionen in der Region: 14. Dezember, 17.30 Uhr, im Gottesdienst in Zeihen; 14. Dezember, 18 Uhr, im Gottesdienst in Wittnau.