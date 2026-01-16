Ein Wunsch geht auf Reisen

Ein stiller Moment, ein Blick in den Himmel und ein kleiner Zettel mit einem Wunsch: So beginnt an der monatlichen Geburtstagsfeier für viele Bewohnerinnen und Bewohner des Rinau Parks in Kaiseraugst ein besonderer Brauch. Auch für Elisabeth W., die am 18. Dezember ihren 87. Geburtstag ...

Am 30. Dezember 2025 liess Elisabeth W. ihren Wunsch mit einem pinken Ballon ohne grosse Erwartungen steigen. Dass nicht jeder Wunsch in Erfüllung geht, weiss die lebenserfahrene Elisabeth W. Umso überraschender war die Nachricht, die sie wenige Tage später erreichte. Am 12. Januar schrieb die Enkelin der Finderin, dass der Ballon die Alpen und die Landesgrenze überquert hatte und im über 200 Kilometer weit entfernten Uggiate con Ronago am Comer See gelandet war. Er hatte sich im Garten der 82-jährigen Maria D. an ihrem Olivenbaum verfangen. Maria und ihre Enkelin zeigten sich tief beeindruckt von der weiten Reise des Ballons. Für sie stand schnell fest, dass ein Wunsch, der so weit getragen wurde, besondere Beachtung verdient. Sie entschied sich, den Wunsch zu erfüllen, und schickte ein Paket in die Schweiz. Die Freude über die Pralinen und die lieben Grüsse aus Italien war riesengross – nicht nur bei Elisabeth W., sondern auch beim ganzen Team im Rinau Park. Diese Begegnung über Ländergrenzen hinweg zeigt, wie aus einer kleinen Geste eine berührende Geschichte entstehen kann. Eine Geschichte von Aufmerksamkeit, Mitgefühl und der Kraft einfacher Wünsche. (mgt)