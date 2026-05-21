EIN WOCHENENDE VOLLER SPASS UND SPORT

Der STV Herznach hatte kürzlich sportlich viel auf dem Plan stehen. Zuerst starteten die ersten Turnerinnen an den Aargau Open in die Saison 2026. Die 2er- und 3er-Teams des Team Aerobic zeigten zum ersten Mal ihr neues Programm. Zudem startete das Geräteturnen Kleinteam Jugend U17. ...

Der STV Herznach hatte kürzlich sportlich viel auf dem Plan stehen. Zuerst starteten die ersten Turnerinnen an den Aargau Open in die Saison 2026. Die 2er- und 3er-Teams des Team Aerobic zeigten zum ersten Mal ihr neues Programm. Zudem startete das Geräteturnen Kleinteam Jugend U17. Alle Teams konnten tolle Plätze erreichen. Später hiess es für die Leichtathleten an den Aargauer Meisterschaften im Steinstossen Vollgas zu geben. Sowohl die aktiven als auch die jugendlichen Turner erreichten tolle Ergebnisse. Einen Tag später standen in Stein die Leichtathletik-Einkampfmeisterschaften an. Die Jugend und auch die aktiven Turner traten in ganz unterschiedlichen Disziplinen an. Von Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen bis Steinstossen und vielem mehr war alles dabei. Es gab auch hier einige Podestplätze. (mgt)