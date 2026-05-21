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EIN WOCHENENDE VOLLER SPASS UND SPORT

  21.05.2026 Sport, Herznach-Ueken
Foto: zVg
Foto: zVg

Der STV Herznach hatte kürzlich sportlich viel auf dem Plan stehen. Zuerst starteten die ersten Turnerinnen an den Aargau Open in die Saison 2026. Die 2er- und 3er-Teams des Team Aerobic zeigten zum ersten Mal ihr neues Programm. Zudem startete das Geräteturnen Kleinteam Jugend U17. ...

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