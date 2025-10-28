Immobilien
Ein weiteres Feuerwehr-Jahr ging zu Ende

  28.10.2025 Rheinfelden
Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr bei einer Brandbekämpfung in der Kupfergasse. Fotos: Janine Tschopp
Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr bei einer Brandbekämpfung in der Kupfergasse. Fotos: Janine Tschopp

Schlussübung der Feuerwehr Rheinfelden

121 Einsätze leistete die Feuerwehr Rheinfelden in den vergangenen zwölf Monaten. Mit einer Schlussübung im Städtli und einem Galaabend im Magazin wurde das Feuerwehr-Jahr abgeschlossen.

Janine Tschopp

