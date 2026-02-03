Ein weiterer Sieg für die Frickerinnen

Am vergangenen Samstag spielte das Damen 1 aus Frick gegen Handball Züri Unterland im Fricker Ebnet. Die beiden Mannschaften kannten sich bereits aus dem Hinspiel, welches die Frickerinnen mit fünf Toren Differenz verloren hatten. Das Ziel war klar: die zwei ...

Handball, 2. Liga

Am vergangenen Samstag spielte das Damen 1 aus Frick gegen Handball Züri Unterland im Fricker Ebnet. Die beiden Mannschaften kannten sich bereits aus dem Hinspiel, welches die Frickerinnen mit fünf Toren Differenz verloren hatten. Das Ziel war klar: die zwei Punkte bleiben in Frick.

Zu Beginn der ersten Halbzeit lieferten sich die beiden Mannschaften ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das Spiel der Fricktalerinnen war zu Beginn von Fehlwürfen und technischen Fehlern geprägt, aus diesem Grund konnte sich die Mannschaft aus Züri Unterland bis zur Pause eine 17:14-Führung herausspielen.

Die zweite Halbzeit startete ähnlich, bis die Frickerinnen mit einer stärkeren Verteidigung und vielen erfolgreichen Gegenstössen die Gegnerinnen unter Druck setzen konnten. Damit konnten die Frickerinnen das Spiel mit 31:29 für sich entscheiden, und die zwei Punkte holen. (mgt)