Ein weiterer Sieg für die Frickerinnen

  03.02.2026 Frick, Sport

Handball, 2. Liga

Am vergangenen Samstag spielte das Damen 1 aus Frick gegen Handball Züri Unterland im Fricker Ebnet. Die beiden Mannschaften kannten sich bereits aus dem Hinspiel, welches die Frickerinnen mit fünf Toren Differenz verloren hatten. Das Ziel war klar: die zwei ...

