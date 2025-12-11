EIN WEIHNACHTSMARKT, DER DAS HERZ ERWÄRMTE

Was für ein wunderbarer Weihnachtsmarkt in Möhlin: Zwischen Glühwein, frischgebackenen Waffeln, dem Duft von Kerzen und den Essensständen kam Adventsstimmung auf. Besonders die selbstgemachten Schätze der Aussteller machten den Markt zu etwas Besonderem. Ein herzliches ...

Was für ein wunderbarer Weihnachtsmarkt in Möhlin: Zwischen Glühwein, frischgebackenen Waffeln, dem Duft von Kerzen und den Essensständen kam Adventsstimmung auf. Besonders die selbstgemachten Schätze der Aussteller machten den Markt zu etwas Besonderem. Ein herzliches Dankeschön geht an alle Besucherinnen und Besucher, an die engagierten Aussteller und an alle, die diesen Markt zu einem schönen und erfolgreichen Erlebnis gemacht haben. «Mit viel Vorfreude blicken wir bereits auf den nächsten Weihnachtsmarkt im Jahr 2026», erklären die Verantwortlichen. (mgt)



