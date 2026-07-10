«Ein wegweisendes Projekt»

Läuft alles nach Plan, wird die neue Huebmet-Halle am 1. August 2027 eingeweiht. Der Festredner jedenfalls ist bereits gebucht. Am Mittwochnachmittag erfolgte der offizielle Spatenstich.

Mit dem Griff zum Spaten hat der Bau der neuen Turnhalle begonnen

Läuft alles nach Plan, wird die neue Huebmet-Halle am 1. August 2027 eingeweiht. Der Festredner jedenfalls ist bereits gebucht. Am Mittwochnachmittag erfolgte der offizielle Spatenstich.

Simone Rufli

«Meister fallen keine vom Himmel», erklärte Gemeindeammann Giuliano Sabato, den Spaten in der Hand. Angesichts des Tempos vom Variantenentscheid bis zum Baubeginn und nach vorne geblickt bis zur Einweihung, könne man hingegen den Eindruck bekommen, «dass Turnhallen vom Himmel fallen». Vor 956 Tagen wurde der Projektkredit gesprochen, 1347 Tage später, am 1. August 2027, soll die neue Turnhalle eingeweiht werden.

Der Gemeindeammann schloss alle am Projekt Beteiligten, von der Schule, die sich um die Baustelle herum arrangieren muss, über die Baukommission, Gemeinderatskollegium, Bauführer, Bauleiter, Hauswarte, Bauarbeiter, Planer und Kalkulator, in seinen Dank ein. Er sprach von der «Fast-Quadratur des Kreises» angesichts von bescheidenen finanziellen Mitteln, erwähnte lobend die kurzen Wege – die Arbeiten wurden an lokale und regionale Unternehmen vergeben – und die speditiven Abläufe.

Projekt leicht angepasst

Als erstes stehen jetzt die Aushubarbeiten an. Um die Aushubmenge so gering wie möglich zu halten – das Material wird bei der Entsorgung pro Kubikmeter verrechnet – wurde das Projekt leicht angepasst. Der im November 2024 von der Gemeindeversammlung genehmigte Baukredit beträgt 4,38 Millionen Franken.

Die zusätzliche Turnhalle wird neben die Halle aus dem Jahr 1971 gebaut, um dem steigenden Platzbedarf von Vereinen, Schule und Tagesstrukturen gerecht zu werden. Der Bau sei für die turnende Gemeinde «supergut und nötig», so Bauleiter Marc Böller. Er bedankte sich beim Gemeinderat für die tatkräftige Unterstützung dieses «wegweisenden Projekts». Einwendungen gegen das Bauprojekt waren keine eingegangen.

Mangels Fusion …

Kleine Anekdote am Rand: Die Zusage von Regierungsrat Dieter Egli für den 1. August 2027 liegt schon lange vor. Und das mit gutem Grund, denn Dieter Egli war vor zwei Jahren bereits gebucht, eine Rede zur Fusion von Wölflinswil und Oberhof zu halten. Weil es nach der Urnenabstimmung vom 9. Juni 2024 nichts zu fusionieren gab – was inzwischen weit über das Benkental hinaus bekannt ist – wurde die Einladung storniert und dem Regierungsrat ein Ersatztermin angeboten: der 1. August 2027, der Tag der Einweihung der neuen Turnhalle.