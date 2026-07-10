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«Ein wegweisendes Projekt»

  10.07.2026 Wölflinswil
Sie alle freuen sich auf die neue Turnhalle, die unmittelbar neben der bestehenden Halle gebaut wird. Foto: Simone Rufli
Sie alle freuen sich auf die neue Turnhalle, die unmittelbar neben der bestehenden Halle gebaut wird. Foto: Simone Rufli

Mit dem Griff zum Spaten hat der Bau der neuen Turnhalle begonnen

Läuft alles nach Plan, wird die neue Huebmet-Halle am 1. August 2027 eingeweiht. Der Festredner jedenfalls ist bereits gebucht. Am Mittwochnachmittag erfolgte der offizielle Spatenstich.

Simone Rufli

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