Ein Verein so lebendig wie nie zuvor

Generalversammlung des TV Sulz

Der Turnverein Sulz blickt auf eine erfolgreiche Turnsaison zurück und läutet mit der 114. Generalversammlung das wohl ereignisreichste Jahr in der Vereinsgeschichte ein.

In der vergangenen Wettkampfsaison durfte der TV Sulz viele sportliche Erfolge feiern. Ein Höhenpunkt war der Turnfestsieg zusammen mit der Damenriege an den Regionalturnfesten in Breitenbach (SO) und Lupfig-Scherz im vergangenen Sommer. Weiter konnte man an den Schweizermeisterschaften in Oberriet (SG) mit zwei Finalteilnahmen am Reck und in der Gymnastik mehrere Akzente setzen. Auch mit der Turnershow konnten den vielen Zuschauenden spektakuläre Aufführungen und humorvollen Lückenfüller geboten werden.

Am vergangenen Samstag fand die 114. Generalversammlung des Turnvereins Sulz statt. Der Präsident Yannick Christen führte zügig durch die Versammlung. Der Verein darf sich mit Fabian Erdin, Elias Stäuble und Jan Zumsteg über drei neue Aktivmitglieder freuen. Weiter wurden Marcel Kalt, Cyrill Rüede und Dominik Weber zu Ehrenmitgliedern ernannt. Sebastian Meier wurde für 50 Jahre, Otto Kalt sowie Willi Stäuble für 60 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Für unglaubliche 75 Jahre Mitgliedschaft wurden Erich Rüede und Joseph Wächter geehrt. Sie haben den Turnverein Sulz über Jahrzehnte durch ihre turnerischen Leistungen und ausserordentliches Engagement massgeblich geprägt. Die 88 Versammlungsteilnehmer bedankten sich bei den beiden Ehrenmitgliedern mit einer Standing Ovation. Weiter mussten die Statuten aufgrund der neuen Ethik-Charta geändert werden. Die vom Vorstand vorgeschlagenen Änderungen wurden von der Versammlung einstimmig angenommen. Viel zu diskutieren gab es beim Design der neuen Vereinsfahne. Während der Pause konnten sich die Mitglieder ausreichend dazu Gedanken machen und anschliessend ihre Meinung kundtun. Der TV Sulz freut sich schon jetzt, die neue Vereinsfahne an den kommenden Anlässen zu präsentieren.

Regionalturnfest 2024

Im Juni dieses Jahres führt die Turnfamilie das Regionalturnfest Sulz-Laufenburg durch. Roland Rüde, OK-Präsident, und Vize-OK-Präsident Dave Obrist haben an der Generalversammlung des Turnvereins über den aktuellen Stand informiert. Die Vorbereitungen liegen aktuell auf Kurs, für den Auf- und Abbau werden weiterhin freiwillige Helfer gesucht.

Zusätzlich kann das Turnfest neu durch Gönnerbeiträge unterstützt werden. Die Turnfamilie Sulz freut sich auf ein grosses Fest und auf ein ereignisreiches Jahr mit weiteren Höhepunkten. (mgt)