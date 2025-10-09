Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ein Verein mit Tradition und Zukunft

  09.10.2025 Fokus
Die MG Kaisten umrahmte die gut besuchte Jubiläumsfeier musikalisch. Fotos: Lori Gallidoro
Die MG Kaisten umrahmte die gut besuchte Jubiläumsfeier musikalisch. Fotos: Lori Gallidoro

Kaisten feierte am Samstagabend das 150-Jahr-Jubiläum seiner Feldschützen in der Mehrzweckhalle. Rund 150 geladene Gäste erlebten einen festlichen Anlass mit Musik, Ansprachen und der Enthüllung einer besonderen Skulptur.

Loris Gallidoro

Die ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote