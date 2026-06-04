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Ein Verein legt ab – und verabschiedet sich

  04.06.2026 Laufenburg
Die Teilnehmenden der allerletzten Versammlung des VWR. Foto: Susanne Hörth
Die Teilnehmenden der allerletzten Versammlung des VWR. Foto: Susanne Hörth

Mit der Verteilung des Vermögens endete die Geschichte des Vereins für die Weiterführung der Rheinschifffahrt (VWR).

Unter anderem sollen 2000 Franken an den Stadtrat Laufenburg gehen mit der Bitte, Abklärungen zu tätigen, wie wieder ein einfaches Rundfahrboot auf dem Rhein zwischen ...

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