Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Ein Verein dieser Grösse und Infrastruktur gehört in die 2. Liga»

  15.10.2025 Persönlich
Durim Ibrahimi (links) und Can Agdas sehen die Zukunft des FC Frick in der 2. Liga. Foto: Paul Gürtler
Durim Ibrahimi (links) und Can Agdas sehen die Zukunft des FC Frick in der 2. Liga. Foto: Paul Gürtler

Can Agdas und Durim Ibrahimi sind seit dieser Saison für die erste Mannschaft des FC Frick verantwortlich. Ende Saison wollen sie mit dem FC Frick in die 2. Liga aufsteigen, langfristig den FCF in der 2. Liga verankern. Ein Gespräch mit den zwei Chefs über ihre ersten ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote