EIN UNVERGESSLICHES JUGI-ABENTEUER

Die Vorfreude der Kids war förmlich spürbar, als es Anfang September endlich auf die Jugi-Reise ging. Das Ziel war Aarau, von wo aus es weiter nach Derendingen gehen sollte. Dort angekommen gab es einen kleinen Spaziergang in das Enter Museum. Ein Ort voller technischer Wunder aus vergangenen Zeiten bis hin zur modernen Technik. Im Museum angekommen, staunten die Kinder über all die faszinierenden Exponate. Von historischen Maschinen bis zu interaktiven Stationen gab es viel zu entdecken und auszuprobieren. Das nächstes Ziel war die wunderschöne Verena-Schlucht in Solothurn. Bei einem gemütlichen Spaziergang durch die Schlucht wurde die atemberaubende Natur und die frische Luft genossen. Der nächste Morgen begann mit einem Frühstück. Ausgeruht und voller Tatendrang ging es mit dem Zug nach Cremines. Im Sikypark Zoo erwartete die Kinder ein aufregender Tag voller Abenteuer. Eine Schatzsuche führte durch den Zoo, wo sie mit leuchtenden Augen die Tiere beobachteten und spannende Spiele spielten. Nach einem weiteren ereignisreichem Tag kamen alle überglücklich wieder in Gipf-Oberfrick an. (mgt)



