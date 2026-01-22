Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ein Turnier mit «Strahlkraft»

  22.01.2026 Stein, Sport
Daniel Saridis, Adrian Blaser und Roman Brogli (von links). Foto: zVg
Daniel Saridis, Adrian Blaser und Roman Brogli (von links). Foto: zVg

Den Steiner Handballjunioren ging es vor allem um den Teamgeist

Viel Einsatz, Teamgeist und strahlende Kinderaugen prägten den Minihandball-Turniertag in Brugg.

Am Sonntag, 18. Januar, nahm der TV Stein am Minihandball-Turnier in Brugg teil. Um 8.45 Uhr ging das Turnier, ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote