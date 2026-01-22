Ein Turnier mit «Strahlkraft»

Am Sonntag, 18. Januar, nahm der TV Stein am Minihandball-Turnier in Brugg teil. Um 8.45 Uhr ging das Turnier, ...

Den Steiner Handballjunioren ging es vor allem um den Teamgeist

Den Steiner Handballjunioren ging es vor allem um den Teamgeist

Viel Einsatz, Teamgeist und strahlende Kinderaugen prägten den Minihandball-Turniertag in Brugg.

Am Sonntag, 18. Januar, nahm der TV Stein am Minihandball-Turnier in Brugg teil. Um 8.45 Uhr ging das Turnier, organisiert durch Handball Brugg, los.

Die U9 startete super motiviert ins erste von insgesamt vier Spielen. Mit viel Spass und Einsatz spielten die Kids ein tolles Turnier mit Höhen und Tiefen. Insgesamt war es ein erfolgreiches Turnier, die Kinder hatten grosse Freude, und der Teamgeist stimmte. Dann startete die U11 mit vollem Elan ins erste von fünf Spielen. Das Erlernte konnte sie gut umsetzen, und sie zeigte starke Leistungen. Auch wenn nicht immer alles klappte, war der Teamspirit jederzeit spürbar. Zum Schluss griff die U7 ins Turniergeschehen ein. Mit grosser Vorfreude spielte sie ein sehr gutes Turnier. Die Fortschritte sind von Turnier zu Turnier deutlich sichtbar. Alle Kinder konnten ein Tor erzielen, und das Strahlen in ihren Gesichtern machte einfach riesigen Spass. (rb/)