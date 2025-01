Ein Turnier für die jüngsten Volleyballer

Am Sonntag, 19. Januar, ist der Volleyballclub Rheinfelden (VBC) der Veranstalter des Kids Volley Turniers. In der neuen Engerfeldhalle treten 18 Teams aus dem Kanton Aargau in drei verschiedenen Kategorien gegeneinander an. Spielstart ist um 9 Uhr, die letzten Spiele werden um 11.30 Uhr angepfiffen. Die Kids des VBC sind in allen drei Kategorien vertreten. Natürlich ist auch für die Verpf legung gesorgt. «Unser Volleybeizli hat für jeden etwas. Wir freuen uns über viele interessierte Zuschauer und Fans, die unsere Jüngsten unterstützen», teilt der VBC in einer Medienmitteilung mit. (mgt)