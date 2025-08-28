Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ein Thema, das bewegt

  28.08.2025 Rheinfelden
Freuten sich über die angeregte Diskussion: SVP-Präsident Dimitri Papadopoulos (von links), Markus Meier und Cedric Meyer, Organisator des Anlasses. Foto: zVg
Freuten sich über die angeregte Diskussion: SVP-Präsident Dimitri Papadopoulos (von links), Markus Meier und Cedric Meyer, Organisator des Anlasses. Foto: zVg

Zahlreiche Gäste fanden sich am Montagabend in der Trinkhalle des Kurbrunnens Rheinfelden ein, um am öffentlichen Informationsanlass der SVP Rheinfelden zum Eigenmietwert teilzunehmen. Als Referent trat Markus Meier, Direktor des Hauseigentümerverbands Schweiz und Baselbieter ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote