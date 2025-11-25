Immobilien
Ein Tanz durch die Zeit

  25.11.2025 Gipf-Oberfrick
Die Titanic-Performance hat grosses Gelächter ausgelöst.
Hip-Hop-Show «Magic Boombox» bewegt Publikum und Tänzer gleichermassen

In der Turnhalle in Gipf-Oberfrick wurde am vergangenen Samstag und Sonntag Hip-Hop aufgeführt. Zweieinhalb Stunden geballte Show und Tanz, der die Menschen zum Lachen und zum Staunen brachte ...

