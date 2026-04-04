Ein Tag voller Klang, Freude und Entdeckungen

Am vergangenen Sonntag verwandelte sich das Kurbrunnenareal in eine lebendige Klangwelt: Die Musikschule Unteres Fricktal lud zum «Erlebnis Musik» ein und lockte zahlreiche kleine und grosse Musikbegeisterte an. Über 30 Instrumente standen bereit, um entdeckt und ausprobiert zu werden. Ob Geige, Trompete oder Schlagzeug – unter der einfühlsamen Anleitung erfahrener Musiklehrpersonen konnten die Gäste selbst erste Töne erzeugen und ihre Begeisterung für Musik entfalten. Besonders für die Kinder war dies ein unvergessliches Erlebnis.

Ein Höhepunkt für die jüngsten Besucher war die liebevoll gestaltete Entdeckerkarte: Für jedes ausprobierte Instrument gab es einen Sticker. Mit viel Eifer und strahlenden Gesichtern sammelten die Kinder ihre Aufkleber. Und das Mitmachen lohnte sich doppelt: Neben einem Erinnerungsfoto mit dem beliebten MUUFi-Bären wartet auch eine Verlosung mit einem tollen Preis auf die fleissigen Entdeckerinnen und Entdecker. Zwischendurch zog es die Besucherinnen und Besucher immer wieder zur Bühne, wo das Programm in abwechslungsreichen Blöcken für musikalische Höhepunkte sorgte. Die MU-UF Kinderchöre, das Streicherensemble sowie das Jugendblasorchester «Tornados» eröffneten den Anlass mit beeindruckenden Darbietungen. Immer wieder unterbrachen die Konzerteinlagen das fröh liche Treiben auf dem Areal und luden zum Innehalten, Zuhören und Geniessen ein. Später begeisterten das Saxophonensemble «SigSaxSug» sowie das Perkussionsensemble «Flying Sticks» mit ihren groovigen Klängen. Die Freude am gemeinsamen Musizieren war dabei förmlich spürbar und wurde mit begeistertem Applaus belohnt.

Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt: Die Stadtmusik Rheinfelden verwöhnte die Gäste mit Hot-Dogs und feinen Kuchen und trug so zur gemütlichen und geselligen Atmosphäre bei. Wer nun selbst Lust bekommen hat, ein Instrument zu erlernen, kann sich noch bis zum 15. Mai 2026 für kostenlose Schnupperlektionen anmelden. (mgt)

www.mu-uf.ch/schnuppern