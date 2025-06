Ein Tag im Zoo Basel

Kontaktgruppe Asyl unterwegs

Rund 50 Personen aus dem interkulturellen Familiensportkurs der Kontaktgruppe Asyl Frick machten sich Mitte Mai auf den Weg in den Zoo Basel. Der Ausflug wurde durch eigene Spendenaktionen der Teilnehmenden ermöglicht und bot Gross und Klein die Gelegenheit, Gemeinschaft, Naturerlebnis und kulturellen Austausch zu verbinden.

Bei strahlendem Wetter begaben sich 15 Familien mit dem Zug in die Rheinstadt, wo sie einen erlebnisreichen Tag im «Zolli» verbrachten. Die vielfältige Tierwelt, die lebhafte Seelöwen-Show und die eindrucksvolle Pelikanfütterung sorgten für leuchtende Kinderaugen und begeisterte Gespräche. Ein gemeinsames Mittagessen stärkte die Teilnehmenden, bevor es erneut auf individuelle Entdeckungstour g ing. Besonders erwähnenswert: Der Ausf lug wurde durch das grosse Engagement der Familien selbst finanziert. An mehreren Anlässen – unter anderem am Weihnachtsmarkt in Frick – verkauften sie mit viel Herzblut kulinarische Spezialitäten und handgefertigte Produkte. Der Erlös wurde gezielt für diesen Tag verwendet.

Die herzliche Atmosphäre und das starke Miteinander zeigten deutlich: Es war mehr als ein Zoobesuch. Seit über vier Jahren ist aus dem Familiensportkurs eine starke Gemeinschaft entstanden – getragen von Offenheit, Zusammenhalt und der Freude an Bewegung und Begegnung. Der Tag im Zoo Basel war ein weiterer Meilenstein auf diesem Weg. (mgt)