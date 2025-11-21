Immobilien
Ein Tag bei der Polizei

  21.11.2025 Frick
Sie bekamen interessante Einblicke in die Polizeiarbeit. Foto: zVg
Im Rahmen des nationalen Zukunftstags öffnete die Polizei Oberes Fricktal ihre Türen für Kinder aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis der Mitarbeitenden.

Der Tag begann für die vier Kinder um 8 Uhr mit einer Einführung im Rapportsaal, wo ihnen ein ...

