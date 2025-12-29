Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ein Symbol für das Leben

  29.12.2025 Möhlin
Der Vorplatz soll belebt werden: mit einem Brunnen als Herzstück. Fotos: zVg
Der Vorplatz soll belebt werden: mit einem Brunnen als Herzstück. Fotos: zVg

Wenn am Brunnen vor dem Tore die Menschen zusammenkommen

Die Idee im Kopf, soll sie, einmal umgesetzt, das Herz berühren: Das Möhliner Wohn- und Pflegezentrum Stadelbach will den Bereich vor dem Haupteingang aufwerten.

Ronny Wittenwiler

Vor ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote