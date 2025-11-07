Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ein Strauss heimatlicher Jodellieder

  07.11.2025 Stein
Das Zusammenspiel erfreute das Publikum in der katholischen Kirche in Stein. Fotos: zVg
Das Zusammenspiel erfreute das Publikum in der katholischen Kirche in Stein. Fotos: zVg

Konzert des Jodlerklubs mit Chinderjodlerchörli und Tubetänzig

Der Jodlerklub Laufenburg-Rheinfelden hat mit einem abwechslungsreichen Konzert in der katholischen Kirche in Stein die gegen 400 Besucherinnen und Besucher begeistert.

Die Ländlerkapelle ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote