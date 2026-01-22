Ein ständiges Hin und Her

Die Saison des Damen-1-Teams von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten war alles andere als einfach. Unsicherheiten und Niederlagen schlichen sich ein, und das Potential konnte nicht vollständig ...

Die Saison des Damen-1-Teams von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten war alles andere als einfach. Unsicherheiten und Niederlagen schlichen sich ein, und das Potential konnte nicht vollständig abgerufen werden. Der Rückrundenauftakt macht nun Mut – auch wenn er nicht ganz perfekt verlief.

Nach der Sommerpause musste die Mannschaft zuerst wieder zusammenfinden. Neue Konstellationen und veränderte Rollen im Team erforderten Zeit, um sich aufeinander einzustellen und gemeinsam zu wachsen. Der Fokus der Volleyballspielerinnen lag dabei klar auf dem Teamzusammenhalt und dem Vertrauen untereinander, was eine wichtige Grundlage ist, um langfristig erfolgreich zu sein.

Positive Entwicklung zur Halbzeit

Zur Saisonhalbzeit zeichnete sich dann die positive Entwicklung unübersehbar ab. Die harte Arbeit im Training sowie der starke Wille, als Team aufzutreten, zahlten sich aus.

Mit einem wichtigen Sieg zum Abschluss der Vorrunde konnten sich die in der 2. Liga spielenden Damen wieder fangen und mit neuem Selbstvertrauen in die Rückrunde starten.

Rückrundenstart (fast) geglückt

Mit nur einem absolvierten Training starteten die Zweitliga-Mädels von Smash 05 in die Rückrunde. Als erster Gegner wartete Volley Mutschellen. In der Hinrunde hatte es noch eine klare 0:3-Niederlage gegeben, doch diesmal gelang den Fricktalerinnen die Revanche: Mit einer starken Teamleistung sicherten sie sich einen verdienten 3:0-Sieg.

Nach einem Rückstand gelang die beeindruckende Wende

Bereits eine Woche später stand das Auswärtsspiel gegen den VBC Niederlenz auf dem Programm. Dort fand Smash 05 zunächst nicht richtig ins Spiel. Nach zwei Sätzen lag das Team mit 0:2 zurück – weniger aufgrund der Stärke der Gegnerinnen, sondern vielmehr wegen vieler Eigenfehler und unnötig abgegebener Punkte.

Dann folgte jedoch eine beeindruckende Wende: In den folgenden beiden Sätzen spielten die Damen wie ausgewechselt, so dass ihnen der verdiente Ausgleich zum 2:2 gelang. Im Entscheidungssatz hatten jedoch die Gegnerinnen knapp die Nase vorn.

Trotz der Niederlage zeigte das Team Moral und bewies, dass in der Rückrunde noch einiges möglich ist. Das nächste Spiel ist am Sonntag, 25. Januar 2026, 14.30 Uhr, in Kaisten. (at/lf/)