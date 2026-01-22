Immobilien
Ein ständiges Hin und Her

  22.01.2026 Laufenburg, Sport
Mit voller Energie voraus: In der Rückrunde will das Damen 1 von Volley Smash 05 seine Stärke ausspielen. Foto: zVg
Das Zweitliga-Damen-Team von Smash 05 Laufenburg kam mit Aufs und Abs durch die Saison

Die Saison des Damen-1-Teams von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten war alles andere als einfach. Unsicherheiten und Niederlagen schlichen sich ein, und das Potential konnte nicht vollständig ...

