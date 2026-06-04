Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ein stimmungsvoller Fricktaler Cup

  04.06.2026 Schupfart, Sport
Bei so viel prächtigem Sonnenschein waren Schattenplätze gefragt. Foto: zVg
Bei so viel prächtigem Sonnenschein waren Schattenplätze gefragt. Foto: zVg

Sport und Spass in reichem Mass gab es für 1700 Turnerinnen und Turner in Schupfart

Endlich war es so weit: Nach einer intensiven Woche, in der der TV/DTV Schupfart die Infrastruktur aufgebaut und die letzten Vorbereitungen getroffen hatte, kam der grosse Tag.

Bei ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote