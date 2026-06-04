Ein stimmungsvoller Fricktaler Cup

Endlich war es so weit: Nach einer intensiven Woche, in der der TV/DTV Schupfart die Infrastruktur aufgebaut und die letzten Vorbereitungen getroffen hatte, kam der grosse Tag.

Sport und Spass in reichem Mass gab es für 1700 Turnerinnen und Turner in Schupfart

Endlich war es so weit: Nach einer intensiven Woche, in der der TV/DTV Schupfart die Infrastruktur aufgebaut und die letzten Vorbereitungen getroffen hatte, kam der grosse Tag.

Bei prächtigem Wetter fiel am Samstag, 30. Mai, bereits um 7 Uhr der Startschuss zum lang ersehnten Fricktaler Cup 2026. Die ersten Helfer wurden instruiert und die letzten Detailarbeiten erledigt, sodass der Wettkampfbetrieb pünktlich um 8.30 Uhr aufgenommen werden konnte.

Den sportlichen Auftakt machten die neu aufgenommenen Disziplinen Geräteturnen, Aerobic sowie Gymnastik zu zweit und im Kleinteam. Diese neuen Disziplinen zündeten gleich zu Beginn ein sportliches Feuerwerk und brachten den Wettkampf bereits in den frühen Morgenstunden richtig in Schwung. Diese Dynamik und die besondere Atmosphäre prägten den ganzen Tag. Kein Wunder, denn rund 1700 aktive Turnerinnen und Turner nahmen am Fricktaler-Cup teil – eine neue Rekordzahl für diesen Sportanlass. In den zahlreichen Disziplinen wurden den rund 1500 Zuschauerinnen und Zuschauern den ganzen Tag über mit viel Leidenschaft und Können sportliche Darbietungen auf höchstem Niveau geboten. Dabei zeigte sich die ganze Vielfalt der Turnfestund Nationalturn-Disziplinen. Zur positiven Feststimmung trug auch das zwar kompakte, aber mit viel Herzblut gestaltete Festareal rund um die Turnhalle Schupfart bei.

Der TV/DTV Schupfart trat nicht nur als Organisator auf, sondern war auch in den Disziplinen Weitsprung, Gerätekombination, Aerobic und Fachtest vertreten. Dass ein Auftritt vor heimischem Publikum und einer so beeindruckenden Kulisse ein Höhepunkt im Vereinsleben ist, war allen Teilnehmenden bewusst und sorgte für zusätzliche Motivation.

Den Abschluss des Wettkampftages bildete am Abend die Fricktaler-Cup-Party im grossen Festzelt, bei der die Partyband «Mölltal Sound» bis in die frühen Morgenstunden für ausgelassene Stimmung sorgte. Die Veranstalter bedanken sich bei den 140 Helferinnen und Helfern, der Gemeinde Schupfart und ihren Einwohnerinnen und Einwohnern, allen Teilnehmenden sowie den Sponsoren für die grosse Unterstützung. Ohne sie wäre die Durchführung dieser gelungenen Veranstaltung nicht möglich gewesen. (mgt)