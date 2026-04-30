Ein Stelldichein junger Leichtathletik-Asse in Stein

Am Samstag 2. Mai, messen sich auf der Rundbahn in Stein 430 Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 15 Jahren in den drei Disziplinen 60-m-Sprint, Weitsprung und ...

430 Kinder und Jugendliche werden zum «Kids Cup» erwartet – er könnte ein Sprungbrett zur Spitze sein

430 Kinder und Jugendliche werden zum «Kids Cup» erwartet – er könnte ein Sprungbrett zur Spitze sein

Am Samstag 2. Mai, messen sich auf der Rundbahn in Stein 430 Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 15 Jahren in den drei Disziplinen 60-m-Sprint, Weitsprung und Ballweitwurf. Der Leichtathletikverein Fricktal als lokaler Veranstalter freut sich auf die vielen Nachwuchssportler, deren Betreuer und Fans. Der Wettkampf beinhaltet alle Bewegungen, die es in der Leichtathletik braucht: Laufen, Springen und Werfen. Diese Basisdisziplinen werden im «Kids Cup» – der grössten Nachw uchswettkampfserie der Schweiz – vereint. Mit den gesammelten Punkten kann man in drei Stufen von der Regionalausscheidung über den Kantonalfinal bis ans Vorprogramm des Weltklasse Zürich aufsteigen. Ob Weltmeisterin Kambundji, Weltrekordhalter Ehammer oder die hiesige Schweizermeisterin und U23-Rekordhalterin Fabienne Hoenke oder U20-Vizeweltmeisterin Lucia Acklin: Sie starteten ihre Karrieren am Kids Cup.

Doch der Weg zum Schweizer Final am 29. August in Zürich ist steinig und beginnt für die Kids der Region in Stein. Aus den Resultaten vom Vorjahr oder vom «Schnällscht Fricktaler» gespannt sein darf man auf die Leistungen von Ilenia Meier und Juna Trachsel (W9, Zeihen, Stein), Quirin Treier (M15), auf den Zweikampf zwischen Leon Schmid und Kieran Vogel (M14, beide LV Fricktal), Lina Caruso (W14, TV Stein), Paula Thumann (W12, TSV Mettauertal), Anja Meier (W11, Jugend Zeihen), Flurin Hasler (M12, Jugi Hellikon), Finn, & Mats und Sonsee Fasler (W/M10, TV Stein) sowie Tim Stalder (M8, Jugi Wittnau).

Sie haben sich am diesjährigen «Schnellster Fricktaler/Schnellste Fricktalerin» bereits in guter Frühform präsentiert. Imposant auch der Auftritt der gefühlt gesamten Sportjugend aus Herznach mit rund 70 Startern.

Für Spannung ist somit gesorgt, es wird wieder einiges los sein in Stein; nicht nur auf der LA-Anlage, sondern auch rings ums Rund herum mit all den Betreuern, Fans und Sport interessierten. Der Wettkampf auf der Leichtathletikanlage beginnt am Samstag, 2. Mai, um 9 Uhr. (mgt)