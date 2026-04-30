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Ein Stelldichein junger Leichtathletik-Asse in Stein

  30.04.2026 Stein, Sport
Tritt Raphael Rohrer in die Fussstapfen von Fabienne Hoenke? Foto: zVg
Tritt Raphael Rohrer in die Fussstapfen von Fabienne Hoenke? Foto: zVg

430 Kinder und Jugendliche werden zum «Kids Cup» erwartet – er könnte ein Sprungbrett zur Spitze sein

Am Samstag 2. Mai, messen sich auf der Rundbahn in Stein 430 Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 15 Jahren in den drei Disziplinen 60-m-Sprint, Weitsprung und ...

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