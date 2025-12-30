Ein Stelldichein der Sammler

Bereits zum 36. Mal organisierte der Briefmarkenclub Fricktal ein Sammlertreffen für Händler und Käufer von Briefmarken, Ansichtskarten und Münzen. Die Zahl der Sammler hat ...

Briefmarkenclub Fricktal begrüsste Händler und Sammler im Kurbrunnen



Bereits zum 36. Mal organisierte der Briefmarkenclub Fricktal ein Sammlertreffen für Händler und Käufer von Briefmarken, Ansichtskarten und Münzen. Die Zahl der Sammler hat zwar abgenommen, aber es gibt sie noch.

Marcel Hauri

Ruedi Hofer ist seit 1988 Vereinsmitglied und seit 1992 Präsident des Briefmarkenclubs Fricktal. Nach der Schliessung des Bahnhofsaals musste das diesjährige Sammlertreffen in den Kurbrunnen ausweichen. Sowohl im Musiksaal wie auch in der Trinkhalle präsentierten die verschiedenen Händler, aus allen

Richtungen kommend, ihre Sammelstücke.

Wichtigstes Werkzeug, sowohl für Briefmarken, Ansichtskarten als auch Münzen war dabei die Lupe. Der profunde Kenner erkennt mit der Lupe nicht nur die Qualität der Sammelstücke, es lässt sich oftmals auch eine fehlende Jahreszahl oder ein anderer Hinweis finden, welcher wichtige Informationen beinhaltet. «Die Zahl der Sammler und Händler hat in den letzten Jahren drastisch abgenommen», so Ruedi Hofer mit Blick in den nur noch halb gefüllten Saal. Es sind in erster Linie die älteren Generationen, die sich noch mit Briefmarken, Münzen oder Ansichtskarten beschäftigen. Aber dennoch, auch Ruedi Hofer entdeckte bei diesem Sammlertreffen eine Trouvaille in Form einer Ansichtskarte aus dem Jahre 1905 aus Rheinfelden.

Es wird mit Sicherheit auch 2026 wieder eine solche Veranstaltung geben und der Kurbrunnen ist ja für den Briefmarkenclub kein Neuland. Bereits vor dem Umzug in den Bahnhofsaal, welcher während 25 Jahren Austragungsort war, fanden diese Treffen insgesamt zwölf Mal im Kurbrunnen statt.

Heute zählt der Briefmarkenclub Fricktal noch 28 Vereinsmitglieder, welche diesem Hobby frönen und sie tun dies weiterhin mit viel Herzblut.