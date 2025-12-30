Immobilien
Ein Stelldichein der Sammler

  30.12.2025 Rheinfelden
Die Zahl der Sammler hat in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen. Doch auch 2026 wird es wieder eine Briefmarkenbörse in Rheinfelden geben.
Briefmarkenclub Fricktal begrüsste Händler und Sammler im Kurbrunnen
 

Bereits zum 36. Mal organisierte der Briefmarkenclub Fricktal ein Sammlertreffen für Händler und Käufer von Briefmarken, Ansichtskarten und Münzen. Die Zahl der Sammler hat ...

