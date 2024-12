Ein Steinchen kommt von Herzen

«Senioren für Senioren Möhlin»: Rekordbeteiligung am «Chlaushock»

Ist der Samichlaus am 6. Dezember ausgebucht, dreht er einfach die Zahl 6 um – und so fand sein Besuch dieses Jahr halt am 9. Dezember statt. Die zahlreich erschienenen Mitglieder von «Senioren für Senioren Möhlin» (SfS) störte dies nicht. Sie verbrachten den traditionellen «Chlaushock» gut gelaunt in der festlich geschmückten Kaffeestube im Pfarreizentrum Schallen.

Lebensfreude verschenken

Während des gemütlichen Zusammenseins bei Kaffee und Keksen richtete der Samichlaus treffende Worte an die Seniorinnen und Senioren, die gespannt zuhörten. Da jeder Teilnehmer ein «Schmunzelsteinchen» auf seinem Platz hatte, erklärte er die Geschichte und den Sinn dieses Steinchens. Es soll unter anderem Lebensfreude versprühen oder Isolation vermeiden. Diese Steinchen können gerne auch weiter verschenkt werden, um anderen eine Freude zu bereiten und so in Kontakt zu kommen.

Das traditionelle «Chlaussäckli», worauf alle gespannt warteten, wurde auch dieses Jahr von der Stiftung MBF in Stein liebevoll vorbereitet und an die Anwesenden verteilt. An dieser Stelle sei einmal mehr allen Helferinnen und Helfern gedankt, die sich im vergangenen Jahr zum Wohle der Seniorinnen und Senioren eingesetzt haben.

Präsident Ruedi Hasler orientierte über weitere Termine und bedankte sich. Er wünschte allen eine ruhige und besinnliche Adventszeit sowie frohe Festtage mit den Angehörigen. Diese Wünsche wurden mit einem kräftigen Applaus erwidert. (mgt)