EIN SPRUNG INS WASSER …

… so lautete das Motto des diesjährigen Sommerhöcks beim Akkordeon-Orchester Frick. Das AOF traf sich in der ersten Schulferienwoche für einen geselligen Sommerhöck in Zeihen. Bei einem gemeinsamen Enten-Angeln und Schwimmen im Pool kam der grosse Hunger. Gestillt werden konnte dieser an einem grossen Burger- und Salatbuffet, was alle begeisterte. Trotz reichhaltigem Buffet kamen das Singen und Musizieren nicht zu kurz und Akkordeon und Schwyzerörgeli waren voll im Einsatz. Es war ein schöner Sommerhöck – vielen Dank den Organisatoren. Nach der Sommerpause geht es Anfang August weiter und die Mitglieder des Akkordeon-Orchesters freuen sich auf die Stubete mit vorgängigem Gottesdienst am 8. September auf dem Erlenhof in Wittnau sowie den Konzerten im November. (mgt) Foto: zVg