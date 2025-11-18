Sieg im Cup, Niederlage in der Meisterschaft

Die 2. Liga-Handballerinnen des TSV Frick bestritten letzte Woche gleich zwei Auswärtsspiele: das Cup-Spiel gegen die FU18 Inter der SG Mittelland in Zofingen und das Meisterschaftsspiel gegen den TV Unterstrass 1 in Zürich.

Das Cup-Spiel startete etwas harzig für das Damen 1 des TSV Frick. Die Frickerinnen hatten zu Beginn etwas Schwierigkeiten, in das Spiel zu finden. In der dritten Minute schossen sie das erste Tor zum 1:1. Die Frickerinnen konnten sich dank einer guten Verteidigung einen Vorsprung von zwei, zwischenzeitlich sogar drei Toren erspielen. Die Mittelländerinnen versuchten den Anschluss zu finden, dies gelang ihnen mit dem 12:12 in der 25. Minute, dank einigen technischen Fehlern und Fehlwürfen der Fricker Damen. Die Fricktalerinnen konnten dies nicht auf sich sitzen lassen und gaben nochmals Vollgas. So gingen die beiden Teams mit dem Zwischenresultat von 15:13 zu Gunsten der Frickerinnen in die Pause.

Das Damen 1 des TSV Frick konnte bis zur 36. Minute weitere Tore der Mittelländerinnen verhindern und, trotz einigen weiteren technischen Fehlern, einen Vorsprung von vier Toren erarbeiten. Da die SG Mittelland immer wieder auf zwei Tore an die Frickerinnen herankam, blieb es bis zum Schluss spannend. Die Frickerinnen gewannen das Spiel schliesslich mit 26:23 und sind eine Runde weiter. Wer die gegnerische Mannschaft im Viertelfinal sein wird, ist noch unklar.

Niederlage in der Meisterschaft

Am Sonntag stand das Meisterschaftsspiel gegen den TV Unterstrass 1 in Zürich statt. Aufgrund von Fehlpässen und Fehlwürfen fanden die Frickerinnen nicht richtig ins Spiel. Nach dem Team-Time-Out in der 6. Minute besserte sich die Deckung und mit einem konsequenteren Angriff konnten sie die ersten Tore erzielen. Sie kamen aber nie näher als vier Tore an die Zürcherinnen heran. Zur Halbzeit lagen sie 13:17 zurück. Nach der Pause ging es im gleichen Stil weiter. Immer wieder schlichen sich Fehler ein. Die Begegnung endete mit einem 32:26 zugunsten des TV Unterstrass. (mgt)