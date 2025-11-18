Immobilien
Sieg im Cup, Niederlage in der Meisterschaft

  18.11.2025 Frick, Sport
Auch die Fricker Verteidigerinnen (Archivbild) konnten die Niederlage nicht abwenden. Foto: zVg
Die 2. Liga-Handballerinnen des TSV Frick bestritten letzte Woche gleich zwei Auswärtsspiele: das Cup-Spiel gegen die FU18 Inter der SG Mittelland in Zofingen und das Meisterschaftsspiel gegen den TV Unterstrass 1 in Zürich.

Das Cup-Spiel startete etwas harzig für das ...

