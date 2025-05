Grosses Interesse an der Berufsschau in Frick

«Sie war ein Erfolg», freute sich Patrick Uebelmann am Samstagmittag und meinte die Berufsschau in der Sporthalle Ebnet in Frick. Die Erfolgsfaktoren: Beharrlichkeit, berufliche Vielfalt, engagierte Firmen und aktive ...