Ein schwieriger Mittwochabend

Der Endspurt in der NLB hat es in sich: Nach dem Wochenendspiel zuhause gegen die Kadetten Espoirs im Steinli, folgte vorgestern bereits die nächste Ligarunde. Aus der Ostschweiz kehrten Möhlins Handballer ohne Punkte ...

Handball, NLB: Möhlin verliert gegen Fides St. Gallen

Der Endspurt in der NLB hat es in sich: Nach dem Wochenendspiel zuhause gegen die Kadetten Espoirs im Steinli, folgte vorgestern bereits die nächste Ligarunde. Aus der Ostschweiz kehrten Möhlins Handballer ohne Punkte zurück.

Christine Steck

Für die Schützlinge von Zoltan Majeri bedeutete die für Mittwoch angesetzte Meisterschaftsrunde zuerst eine lange Carfahrt in den nordöstlichen Teil der Schweiz. Mit der SG Fides St. Gallen wartete ein Team aus derselben Tabellenregion auf die Fricktaler.

Möhlin erspielt sich Dreitore-Führung

Die Anfangsphase verlief sehr ausgeglichen. Für die ersten drei Möhliner Tore zeichnete Lucas Grandi verantwortlich. Nach dessen drittem Treffer ging der TV Möhlin ein erstes Mal kurz in Führung (durch Mitch Giezemann), ehe in der neunten Minute die erste Möhliner Zeitstrafe ausgesprochen wurde.

Fides versuchte es immer wieder mit Tempospiel und schnellen Abschlüssen, aber noch legte der TV Möhlin vor. Die grösste Führung für die Fricktaler resultierte in der 25. Minute mit dem 15:12 durch Ardin Berisha, doch verflog dieser Vorsprung bis zur Pause: Eine überharte Zeitstrafe gegen Lucas Grandi und ein technischer Fehler brachten die St. Galler wieder auf ein 17:17 heran. Der Ausgleich des Heimteams fiel fünf Sekunden vor Ablauf der ersten Halbzeit.

Möhlin kann zu keiner Zeit vorlegen

Nach dem Seitenwechsel bestraften die St. Galler mit ihrer Offensivpower zwei Ballverluste gnadenlos, trafen durch wechselnde Schützen zum 21:18 (34.) und bauten ihren Vorsprung aus auf 23:19 (39.).

Mit Sadok Ben Romdhanes mutigen Durchbrüchen und dem Flügeltor von Xavier Franceschi verkürzten die Fricktaler ihrerseit auf 22:24 (42.). Danach unterliefen den Hausherren Fehler, welche die Möhliner aber nicht für Tore nutzen konnten. Trotzdem schaffte es der TVM immer wieder, in Schlagdistanz zu kommen (28:30-Rückstand, 50.), zuletzt in der 57. Minute beim Rückstand von 31:33. Danach kassierten die Fricktaler vier Tore innerhalb von zwei Minuten und ohne einen eigenen Treffer zu erzielen. Ihr Rückzug verlief zu harmlos, was die Gastgeber eiskalt bestraften. Zwei Tore für Möhlin und nochmals eines für Fides sorgte am Ende für den 38:33-Sieg des Heimteams. Und so endete dieser lange Mittwochabend, als es bei Heimkehr streng genommen schon Donnerstag war, ohne weitere Punkte.

Möhlin mit: Santeler (10/47, 22%) Roth; Ceppi, Soder, Kreuzer (3), Ben Romdhane (9), Fässler, Grandi (8), Franceschi (2), Giezeman (1), Berisha (7), Schweizer, John, Metzger, Waldmeier (3).