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Ein schwieriger Mittwochabend

  17.04.2026 Möhlin, Sport
Lucas Grandi erzielte acht Tore. Foto: Christine Steck
Lucas Grandi erzielte acht Tore. Foto: Christine Steck

Handball, NLB: Möhlin verliert gegen Fides St. Gallen

Der Endspurt in der NLB hat es in sich: Nach dem Wochenendspiel zuhause gegen die Kadetten Espoirs im Steinli, folgte vorgestern bereits die nächste Ligarunde. Aus der Ostschweiz kehrten Möhlins Handballer ohne Punkte ...

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