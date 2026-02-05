Ein Schützenfest der Jüngsten

Am vergangenen Samstag gastierten die Teams von Handball Nordwest in Möhlin. Zuerst empfing die U16-Elite GC/Amicitia Zürich. Es war wie erwartet ein enges Spitzenspiel. Meist lagen die Gastgeberinnen in ...

Handballerinnen von Nordwest Möhlin zeigten gute Leistungen

Am vergangenen Samstag gastierten die Teams von Handball Nordwest in Möhlin. Zuerst empfing die U16-Elite GC/Amicitia Zürich. Es war wie erwartet ein enges Spitzenspiel. Meist lagen die Gastgeberinnen in Führung, in der ersten Hälfte gelang den Gästen ab und an der Ausgleich. Nach 20 Minuten vergrösserte sich der Vorsprung von Nordwest immer mehr, so dass am Ende ein klarer 26:20-Heimsieg auf der Anzeigetafel stand.

Die U18-Elite spielte danach ebenfalls gegen GC/Amicitia Zürich. Dieses Spiel verlief anders, die Gäste lagen immer knapp in Führung und gaben diese tatsächlich bis zum Ende nicht mehr preis: 21:23 gewannen die Zürcherinnen.

Den Abschluss machte die U14-Elite gegen sie SG Vaud, einen unbequemen Gegner. Das Heimteam legte mit viel Schwung los und führte nach 20 Minuten mit 11:5. Danach folgte ein kleines Schützenfest, bis zur Pause baute Nordwest den Vorsprung auf 20:11 aus. So ging es auch in der zweiten Halbzeit weiter, Nordwest baute den Vorsprung immer mehr aus.

In den letzten zehn Minuten spielten sie wie entfesselt und besiegten die Waadtländerinnen gleich mit 48:27. Am kommenden Samstag spielen zwei der drei Teams von Handball Nordwest in der Sporthalle Birsfelden: 11.30 Uhr FU14E gegen SG Aareland Wolves und 13.30 Uhr FU16E gegen SG Aareland Wolves. (wz/)