Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ein Schützenfest der Jüngsten

  05.02.2026 Möhlin, Sport
Die siegreiche U14-Elite aus Möhlin. Foto: Benj Schwarz
Die siegreiche U14-Elite aus Möhlin. Foto: Benj Schwarz

Handballerinnen von Nordwest Möhlin zeigten gute Leistungen

Am vergangenen Samstag gastierten die Teams von Handball Nordwest in Möhlin. Zuerst empfing die U16-Elite GC/Amicitia Zürich. Es war wie erwartet ein enges Spitzenspiel. Meist lagen die Gastgeberinnen in ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote