Ein Schlusspunkt mit Ausrufezeichen

Traditionell bildet die Schweizermeisterschaft Ende August auf dem Bundesplatz in Bern den Abschluss der Beachvolleyball-Saison. Der Klotener Adi Heidrich und der Möhliner Leo Dillier holen sich mit einer überzeugenden Leistung im kleinen Final die Bronzemedaille.

Das erklärte Ziel für dieses Jahr war die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris. An den Turnieren der World Tour Anfang Jahr in Katar, Brasilien, Mexico und China konnten sie aber noch nicht ihre Bestleistungen abrufen. Ein erstes Ausrufezeichen setzte das Team Anfang Mai mit dem Sieg am ersten nationalen Turnier in der Zürcher Bahnhofhalle. Es war ein klares Zeichen für die aufsteigende Form, denn Mitte Juni fand im lettischen Jurmala der Final des Nationen Cups statt. Der Sieger dieses Wettkampfes sollte einen Platz an den Olympischen Spielen in Paris erhalten. Leider konnten Adi Heidrich und Leo Dillier diesen wichtigen Sieg nicht realisieren und mussten sich damit abfinden, dass ihr grosser Traum nicht in Erfüllung ging.

Eine gute Gelegenheit Moral zu zeigen, bot sich ihnen aber Anfang Juli am Heimturnier in Gstaad, bei dem die besten 16 Teams der Welt teilnahmen. In der Qualifikation schlugen sie mit einer überzeugenden Leistung die brasilianische Nummer zwei des Turniers Arthur/Adrielson und auch die Italiener Benzi /Bonifazi mussten als Verlierer vom Platz. Es war über zehn Jahre her, dass es ein Schweizer Herrenteam in die Endrunde des Gstaader Elite-16-Turnieres schaffte.

Durch Höhen und Tiefen

Die Schweizermeisterschaft auf dem Bundesplatz bildet auf nationaler Ebene den Höhepunkt der Saison. Den Einzug ins Halbfinale mussten sich Heidrich/Dillier gegen das stark aufspielende Duo Nathan Broch und Filip Habr hart erarbeiten. Nachdem sie den ersten Satz verloren hatten, spielten sie im zweiten Umgang ihre ganze Klasse aus und schafften den Ausgleich. Im Entscheidungssatz erwischten sie einen schlechten Start, konnten aber das Spiel noch drehen und gewannen mit 15:11. Im Semifinal gegen ihre Trainingspartner Marco Krattiger/Florian Breer kamen sie nie richtig ins Spiel und unterlagen mit 0:2-Sätzen. Im Spiel um Bronze liessen Heidrich/Dillier aber nichts mehr anbrennen. Adi Heidrich sicherte sich mehrere direkte Punkte mit Service-Assen und Blocks. Leo Dillier grub in der Verteidigung einige spektakuläre Bälle aus und verwertete sie gleich selbst mit viel Köpfchen, aber auch harter Angriffspower. «Eine lange Saison mit einigen Hochs, ein paar Tiefs und vielen Emotionen geht zu Ende», blickt Leo Dillier zurück. «Wir haben uns durch die Turniertage und -wochen gekämpft und versucht, bei allen Turnieren unsere beste Leistung abzurufen. Als Team haben wir alles gegeben, um im Sport und im Leben weiterzukommen.»

In den nächsten Tagen ist für die Beachvolleyballer Erholung und Regeneration angesagt, bevor sie wieder mit der neuen Saisonvorbereitung starten werden. (mgt)