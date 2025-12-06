Ein sanfter Lichtriese zieht durch Rheinfelden

Der leuchtende Riese Dundu ist gestern Freitag durch die Rheinfelder Altstadt gezogen. Ein grosses Publikum hat ihn dabei begleitet. Heute Samstag ist die Figur, die von mehreren Puppenspielern gesteuert wird, nochmals in Rheinfelden unterwegs. Um 15, 16.30 und 19 Uhr geht es aber der Schifflände los. (vzu)