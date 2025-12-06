Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ein sanfter Lichtriese zieht durch Rheinfelden

  06.12.2025 Rheinfelden
Fotos: Markus Raub
Fotos: Markus Raub

Der leuchtende Riese Dundu ist gestern Freitag durch die Rheinfelder Altstadt gezogen. Ein grosses Publikum hat ihn dabei begleitet. Heute Samstag ist die Figur, die von mehreren Puppenspielern gesteuert wird, nochmals in Rheinfelden unterwegs. Um 15, 16.30 und 19 Uhr geht es aber der Schifflände los. (vzu)

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote