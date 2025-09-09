Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ein sanft renoviertes Baudenkmal

  09.09.2025 Wölflinswil
Einst ein Getreidespeicher, bis vor kurzem baufällig, kann die Pfrundscheune nun wieder genutzt werden. Foto: Simone Rufli
Einst ein Getreidespeicher, bis vor kurzem baufällig, kann die Pfrundscheune nun wieder genutzt werden. Foto: Simone Rufli

Umgebaute Pfrundscheune in Wölflinswil feierlich eingeweiht

Die älteste noch erhaltene Pfrund- oder Zehntenscheune im Bezirk Laufenburg erstrahlt in neuem Glanz. Auf dem Kirchenhügel in Wölflinswil wurde am Sonntag der Abschluss der Umbauarbeiten am ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote