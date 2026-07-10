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Ein Powertrio verursacht Chaos auf der Bühne

  10.07.2026 Rheinfelden
Sorgen für Trubel auf der Bühne: Niklaus Rüegg (von links), Christian Menzi und Yves Ulrich.
Sorgen für Trubel auf der Bühne: Niklaus Rüegg (von links), Christian Menzi und Yves Ulrich.

Fricktaler Bühne und das Musical «Hello, Dolly!»

Nachdem bereits im April der Chor der Fricktaler Bühne mit den Proben begonnen hat, geht es in den nächsten Wochen auch bei den zehn Solistinnen und Solisten los mit den szenischen Proben. Für viel Wirbel auf ...

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