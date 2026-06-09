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Ein Platz, zwei Bands, viel Publikum

  09.06.2026 Rheinfelden
Gut besucht: Am Samstag spielten «The Jammis». Foto: vzu
Gut besucht: Am Samstag spielten «The Jammis». Foto: vzu

Erfolg für Zähringerplatz-Fest

Schönes Wetter, rockige Live-Musik und entspannte Atmosphäre: Am Wochenende lockte das Zähringerplatz-Fest in Rheinfelden viel Publikum an – vor allem der Samstagabend war gut besucht. Auf der kleinen Bühne spielten am Freitag «Kashmir» und am Samstag waren «The Jammis» zu hören. Die beiden Coverbands unterhielten das buntgemischte Publikum mit zeitlosen Klassikern und neueren Songs. Fazit: Der Zährigerplatz eignet sich wunderbar für ein solches Fest. (vzu)

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